Refüje çarpan otomobil köprüde asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA- Beypazarı yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak, savrulduğu köprünün korkulukları arasında kaldı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ankara- Beypazarı yolu Geldağzı bölgesinde meydana geldi. İlhan Çetinarslan yönetimindeki 06 BJ 2396 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, savrulduğu İlhan Çayı Köprüsü'nün korkulukları arasında kaldı. Kazada sürücü Çetinarslan, otomobildeki çocukları Metehan ve Deniz ile annesi Hatice Çetinarslan yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 yaralı, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hatice Çetinarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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