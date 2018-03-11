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Refüje çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi’nde Abdülkadir Baydar idaresindeki 06 EZ 1959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi’nde Abdülkadir Baydar idaresindeki 06 EZ 1959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Baydar ile otomobilde bulunan Erkan Balcı ve Nurullah İkier yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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