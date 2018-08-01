HABER

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

KONYA'da kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücü Emrah Ertürk (28), hayatını kaybetti.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücü Emrah Ertürk (28), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 20'nci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Seydişehir yönüne giden Emrah Ertürk yönetimindeki 42 BVC 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı, ardından da taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Emrah Ertürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Emrah Ertürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldüRefüje çarpan otomobilin sürücüsü öldüRefüje çarpan otomobilin sürücüsü öldüRefüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 17 yaralıGaziantep'te işçi servisi devrildi: 17 yaralı
Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatıYaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!

Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.