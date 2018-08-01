Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücü Emrah Ertürk (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 20'nci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Seydişehir yönüne giden Emrah Ertürk yönetimindeki 42 BVC 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı, ardından da taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Emrah Ertürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Emrah Ertürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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