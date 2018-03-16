Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip Kandili için 1 haftadan kısa bir süre kaldı. 19 Mart Pazartesi 3 aylar olarak anılan dönem Recep ayının ilk günü başlıyor. Recep ayı demek Regaip Kandili demektir. Bu yıl kandillerin ilki olan REgaip Kandili, Recep ayının ilk Cumasıdır. Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece kutlanır.
2018 yılında miladi takvime göre Regaip Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece yani perşembe gecesi kutlanacak. Bu da 22 Mart Perşembe gecesine denk geliyor. İsteyenler Cuma günü yani kandil günü oruç tutacaklar. Hz. Muhammed, Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Recep ayında oruç tutmanın sevapları vardır.
Regaip Kandili çeşitli ibadetlerin yanı sıra sevdiklerimiz, yakınlarımız için dualarımızı dileklerimizi paylaşmak için de güzel bir zamandır. 22 Mart Perşembe günü aşağıdaki mesajlardan beğendiklerinizi seçik çevrenizdekilerle paylaşarak onların Regaip kandillerini kutlayabilirsiniz.
Alem-i İslâm"ın Regaip günü/gecesi mübarek olsun. Rabbim bizi Ramazan"a hayırlarla ulaştırsın.Sen mazlum olan ümmete yardım et Yarabbi,Gözümüze inen perdeleri kaldır ve bizi kardeşlik bilincine erdir ! Hayırlı Kandiller.
Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin. Hayırlı Kandiller.
Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.
Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ya Rahman Ya Rahim! Sen ki dilediğine ölüm, dilediğine hayat verirsin. Hayatımızı ibadetle ihya eyle, ölümümüzü imanla süsle, Amin. Regaip kandilimiz Mübarek olsun!
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.
Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.
Regaip Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle… HAYIRLI KANDİLLER!
Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandilin mübarek olsun. ALLAH sana sɑnɑiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
ALLAH'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Her yerde hɑddini bilen, gönül ɑynɑsını silen, mɑhşerde berɑɑt edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabb. Regaip kandiliniz mübarek olsun…
Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.
Beyaz bir güvercin gönderiyorum size, kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi, tüylerinde nur var. Sizin de kalbiniz nurla dolsun Kandiliniz mübarek olsun…
Ey Rabbim! Razı olacağın amellerle süsle ömrümüzü, Razı olacağın kullarından eyle bizi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Huzur damlaları serpilsin yüreğine, en güzel mutluluklar yaşansın günlerinde, her bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, regaip kandilin mübarek olsun.
Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun…
Bu gece Regaip kandili, dua edelim, yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı nice kandillere...
Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Regaip kandilin mübarek olsun.
Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Regaip Kandilinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Dualarınızın kabul olması dileklerimizle; Kandiliniz mübarek olsun…
Regaip gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah"tan diler; Regaip Kandilinizi kutlarız…
Sen öyle bir insan ol ki akıllara dursun sen ona buna değil Allah'a kulsun sen zulmettler için de parlayan nursun senin gibi dostun Regaip Kandilin Mubarek olsun.
REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Regaib Kandili'nde yatsı namazından sonra Receb-i Şerif ayına mahsus olarak kılınması tavsiye olunan ve mümin ike münafığı ayırt eden 30 rekat namazın ilk on gününde kılınacak olan 10 rekatı kılınabilir.Bu namaz akşamdan sonrada yatsıdan sonrada kılınabilir. Fakat Cuma ve Pazartesi gecelerinde bilhassa kılınması daha faziletlidir. Namaza başlarken şöyle niyet edilir:
Yarabbi; teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin efendimiz hürmetine, affı ilahine rıza-ı ilahine nail eyle. Abid zahid kulların arasına ilhak eyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i Şerifin için Allahü Ekber.
Her rekatte 1 Fatiha, 3 Kul Ya Eyyühel Kafirun, 3 İhlas okuyup 2 rekatte bir selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır. Namazdan sonra 11 defa "ilhen vahiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyumen daimen ebeda" duası okunup dua edilir. Bu 10 rekat namazı 10'u ile 20'si arasında kılamayanlar 20'sinden sonra 30'una kadar da kılabilirler. Tamamı 30 rekat olan bu namaz sahabeden Selman-ı Pak tarafından rivayet edilmiştir.
Not: Regaip kandilinde kılınacak olan bu namazı herjangi bir sebebten dolayı bu gece kılamayanlar Receb-i Şerif ayının sonuna kadar her Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandilmiş gibi bu namazı kılmalarında büyük faide vardır. Zira bu namaz 12 rekat olup her rekatı senenin bir ayına delalet eder ve dolayısıyla kişi senenin her ayına mükabil namaz kılmış olur.
REGAİB KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR?
İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim)
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi: "Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.
REGAİP KANDİLİ DUASI
"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
_Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )
Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!_
_Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak
murad ediyorsan,
bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun
güzelliklere çevir! Ya Rabbi!_
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver
ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri
senin rızan yolunda kullanmayı
bizlere nasip eyle ya Rabbi!
Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
Cümlemize vicdan genişliği lutfet
Kalplerimize inşirah bahşet
Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allahım
Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
Kalplerimizi birbirene ısındır ve
Bizleri birbirimize sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!"
2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi
Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe
Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma
Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi
Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba
Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi
Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe
Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma
Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi
Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı
Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe
Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi
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