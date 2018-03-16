Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip Kandili için 1 haftadan kısa bir süre kaldı. 19 Mart Pazartesi 3 aylar olarak anılan dönem Recep ayının ilk günü başlıyor. Recep ayı demek Regaip Kandili demektir. Bu yıl kandillerin ilki olan REgaip Kandili, Recep ayının ilk Cumasıdır. Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece kutlanır.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2018 yılında miladi takvime göre Regaip Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece yani perşembe gecesi kutlanacak. Bu da 22 Mart Perşembe gecesine denk geliyor. İsteyenler Cuma günü yani kandil günü oruç tutacaklar. Hz. Muhammed, Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Recep ayında oruç tutmanın sevapları vardır.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Regaip Kandili çeşitli ibadetlerin yanı sıra sevdiklerimiz, yakınlarımız için dualarımızı dileklerimizi paylaşmak için de güzel bir zamandır. 22 Mart Perşembe günü aşağıdaki mesajlardan beğendiklerinizi seçik çevrenizdekilerle paylaşarak onların Regaip kandillerini kutlayabilirsiniz.