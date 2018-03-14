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Rehinli ve hacizli araçları sahte belgelerle satan kişilere operasyon: 45 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmaların sonucunda 65 şüpheliyi tespit ederek operasyon kararı aldı. Sabah saatlerinde çeşitli adreslere yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ederken, bazı adreslerde aramaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan 45 şüpheli Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Mühürde sahtecilik’ ve ‘Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı’ suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

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