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Rejimin Yermuk kampı saldırısında ölü sayısı artıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Suriye rejimi tarafından güney bölgesine gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölü sayısı 11’e yükseldi.Suriye rejimi, Filistinli mültecilerin kaldığı Yermuk kampına saldırı gerçekleştirmişti.

Suriye rejimi tarafından güney bölgesine gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölü sayısı 11’e yükseldi.
Suriye rejimi, Filistinli mültecilerin kaldığı Yermuk kampına saldırı gerçekleştirmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının ardından son 24 saat içerisinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Suriye İnsani Hakları Gözleme Başkanı Rami Abdurrahman, "Perşembe gününden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 11’e ulaştı. Bombardıman ve saldırıları düne kadar devam etti" dedi.
Birleşmiş Milletler’in Filistin Mülteci Ajansı Sözcüsü Chris Gunness de, "Yermuk kampına gerçekleştirilen saldırılar sonucu kampta kalanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki son hastane de hizmet dışı kaldı” diye konuştu.
Dört gün önce başlayan saldırının ardından 6 bin sivilin bölgeden kaçarak Yalda’ya sığındıklarını söyleyen Gunness, sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri, yaralıların hastanelere güvenli bir şekilde götürülmeleri için gitmeleri için çağrıda bulundu.

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