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'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 15:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

İzmirr'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen kişi, 12 yıl sonra Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı. Ramazan Türkmen kimliğiyle 12 yıl kaçan kişinin asıl adının Remezen Türkmen olduğu ve arama kaydının bu isimle yapıldığı ortaya çıktı.

13 Mart 2006 yılında İzmir'in Basmane'de elektronik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde Zülfü Ertürk ve kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk ile Remezen Türkmen arasında 90 bin dolarlık alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Remezen Türkmen, üzerinde taşıdığı tabancayla Zülfü Ertürk'ü öldürüp, kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk'ü de yaraladıktan sonra ortadan kayboldu.

12 yıldır yakalanmayan cinayet şüphelisi Remezen Türkmen, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü İlçesinde otomobille gezdiği sırada polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst araması yapılan Türkmen'in şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan polis kimlik istedi. Ancak cinayet şüphelisi kimliğinin yanında olmadığını adının ise 'Ramazan Türkmen' olduğunu belirtti. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan isimde herhangi bir kayıt çıkmaması üzerine Türkmen, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin isminin 'Ramazan' değil, 'Remezen' olduğu ve arandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet izmir remezen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çakal remezen
@schurle tatar remezen
BU ADAMI 12 YIL YAKALAYAMAYAN POLİSİN SORUNU BU 12 YILI YATMIŞ KABUL EDİLİP GERİ KALANINI YATMASI İÇİN CEZA EVİNE KONULABİLİR DÜŞÜNCEM BUDUR TERSİNİ SÖYLESEM ZATEN UYGULANMAZ GENE BİLENLER BİLDİĞİNİ OKUR SİSTEM ENTERASAN SİSTEM İNSANA YAKALAMA ÇIKARTILIYOR HABERİ YOK ADRES BELLİ YERİ YURDU BELLİ TEL VAR ARAYAN YOK SORAN YOK CELP YOK EYERKİ DIŞARDA KONTROLLERE DENK GELİPDE YAKALANIRSA OLDU YOKSA ÖLEEEE OLSUN BİTSİNDE NE ZAMANA KADAR OLURDU ALLAH BİLİYOR HEEE BU ARADA BU BENİM BAŞIMA GELDİ YAKALANMADIM POLİSE KENDİM GEBETE YAPTIRDIM DA ÖĞRENDİM HEMDE ÇALIŞIRKEN YAPTIRDIM YAAAA SENMİSİN D
SEN MİSİN DAVADAN VAZGEÇEN HEEE ADAM AÇDIĞIM DAVA SONUÇLANMADAN BANA DAVA AÇMIŞ HABERİM OLMADI YAAAA SİZ SİZİN OLUN AÇMIŞ OLDUĞUNUZ DAVA VARSA DAVACI OLMAKDAN VAZ GEÇMEYİN ASLA SONRA KARŞI TARAF YÜZSÜZLÜK YAPIB SİZE KARŞI DAVA AÇABİLİR DEMİNKİ YORUMUMUN DEVAMIDIR
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