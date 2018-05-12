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Reşadiye'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

ANNE KONUŞTU: ÇOK ÖZLEMİŞTİM YAVRUMU Kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait bacak kemiği parçalarının bulunmasıyla birlikte ilçe merkezindeki ailenin evinde büyük üzüntü yaşandı. Kayıp 2 çocuk ve muhtar Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları devam ederken, Erol Ailesi ise evinde taziyeleri kabul ediyor.

Reşadiye'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı (2)

ANNE KONUŞTU: ÇOK ÖZLEMİŞTİM YAVRUMU
Kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait bacak kemiği parçalarının bulunmasıyla birlikte ilçe merkezindeki ailenin evinde büyük üzüntü yaşandı. Kayıp 2 çocuk ve muhtar Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları devam ederken, Erol Ailesi ise evinde taziyeleri kabul ediyor. Büyük şok yaşayan anne Adile Erol, ''Çok özledim, hasret kaldım çocuğuma, Allah'a şükürler olsun kavuştum. Çok özlemiştim yavrumu. Çocuğum bulundu ama yüreğim yaralı ama biraz da olsun mutluyum. En azından çocuğuma kavuştum'' diye konuştu.

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