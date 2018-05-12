Reşadiye'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan iki çocuktan Bayram Erol'un kemik parçalarının HES göletinin mazgallarında bulunmasının ardından, Kelkit Çayı'nda JAK ve AFAD ekipleri tarafından bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı.

Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan ve o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Aileler umutla çocuklardan gelecek haberi beklerken, yeni bir gelişme yaşandı. İlçede 25 Nisan'da muhtar Ayhan Cebe yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç Kelkit Çayı’na uçtu. Araç sürücüsü Cebe suda kayboldu. Muhtarı bulmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında, 8 Mayıs'ta, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.