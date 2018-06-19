Resepsiyon görevlisinin cep telefonu 20 saniyede çalındı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki otelde, resepsiyon görevlisinin bankoda duran cep telefonu, 20 saniye içinde çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İlçeye bağlı Haydar Çavuş Mahallesi'ndeki bir otele gelen E.Ö. (42), burada kalmak için oda istedi. Kimlik bilgilerinin alınmasının ardından lobide beklemeye başlayan E.Ö., resepsiyon görevlisi Soner Y.'nin yerinden kalkıp, gittiğini gördü. Bunun üzerine E.Ö., çevreyi kontrol ettikten sonra bankoya gelip, üzerinde duran 1500 lira değerindeki beyaz renk cep telefonunu alarak, otelden çıktı. Yerine döndüğünde telefonunun olmadığını fark eden Soner Y., polise haber verdi. İhbarla otele gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Bankoda duran cep telefonunu 20 saniyede alıp, kaçtığı belirlenen E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yerinden ayrılıp, dönmesinin 1 dakika sürdüğünü belirten resepsiyon görevlisi Soner Y., "Resepsiyona geldiğimde ne lobide oturan müşteri ne de bankoda telefonum vardı" dedi.
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