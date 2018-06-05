HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Resim öğrencilerinin “Yeniden Doğuş” sergisi sanatseverleri bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi Kütüphane, Kurslar, Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin, "Yeniden Doğuş" isimli yıl sonu karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.

Resim öğrencilerinin “Yeniden Doğuş” sergisi sanatseverleri bekliyor

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi Kütüphane, Kurslar, Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin, "Yeniden Doğuş" isimli yıl sonu karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide, Resim Öğretmeni Elif Ajdarkosh'dan geçtiğimiz Ekim ayında ders almaya başlayan 6-83 yaş aralığındaki, 80 öğrencinin eserleri sergilendi. Yetişkin öğrencilerin yağlıboya, kara kalem, 6-15 yaş aralığındaki çocukların kara kalem, pastel, sulu boya çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Manzara, natürmort, portre, röprodüksiyon ve özgün eserlerin yer aldığı sergi, öğrencilerin sanat şölenine dönüştü.

“RESİMLE YENİDEN DOĞDUKLARINI, MUTLU HİSSETTİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR”

Ellf Ajdarkosh, sergide farklı meslek gruplarından resim sanatına gönül veren öğrencilerinin bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerimin resme başlamaları, hayatlarında yeni bir kapıyı açtı. Resimle yeniden doğduklarını, mutlu hissettiklerini söylüyorlar. Bu nedenle sergimize, öğrencilerimizin de istekleri doğrultusunda ‘Yeniden Doğuş’ ismini verdik. Çocuklarımız resim sanatıyla erken yaşlarda tanışıyor. İlerde aralarından ressamlar, sanatın farklı dallarıyla ilgilenen bireyler yetişecek"dedi.

Serginin, 10 Haziran’a kadar Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacağı belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

Resim öğrencilerinin “Yeniden Doğuş” sergisi sanatseverleri bekliyorResim öğrencilerinin “Yeniden Doğuş” sergisi sanatseverleri bekliyorResim öğrencilerinin “Yeniden Doğuş” sergisi sanatseverleri bekliyor

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Bozcaada Caz Festivali’nin programı belli olduBozcaada Caz Festivali’nin programı belli oldu
Çocuklar karneden sonra sanatla buluşacakÇocuklar karneden sonra sanatla buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.