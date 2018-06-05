Resim öğrencilerinin “Yeniden Doğuş” sergisi sanatseverleri bekliyor

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi Kütüphane, Kurslar, Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin, "Yeniden Doğuş" isimli yıl sonu karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.
Sergide, Resim Öğretmeni Elif Ajdarkosh'dan geçtiğimiz Ekim ayında ders almaya başlayan 6-83 yaş aralığındaki, 80 öğrencinin eserleri sergilendi. Yetişkin öğrencilerin yağlıboya, kara kalem, 6-15 yaş aralığındaki çocukların kara kalem, pastel, sulu boya çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Manzara, natürmort, portre, röprodüksiyon ve özgün eserlerin yer aldığı sergi, öğrencilerin sanat şölenine dönüştü.
“RESİMLE YENİDEN DOĞDUKLARINI, MUTLU HİSSETTİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR”
Ellf Ajdarkosh, sergide farklı meslek gruplarından resim sanatına gönül veren öğrencilerinin bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerimin resme başlamaları, hayatlarında yeni bir kapıyı açtı. Resimle yeniden doğduklarını, mutlu hissettiklerini söylüyorlar. Bu nedenle sergimize, öğrencilerimizin de istekleri doğrultusunda ‘Yeniden Doğuş’ ismini verdik. Çocuklarımız resim sanatıyla erken yaşlarda tanışıyor. İlerde aralarından ressamlar, sanatın farklı dallarıyla ilgilenen bireyler yetişecek"dedi.
Serginin, 10 Haziran’a kadar Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacağı belirtildi.
(FOTOĞRAFLI)
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