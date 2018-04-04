Resim sanatının ustası Halil Akdeniz, İKÜSAG’da

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, resim sanatının Türkiye’deki ustalarından Halil Akdeniz’i, 53’ncü sanat yılında ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun 6’ıncı sergisinde, soyut-geometrik resmin önemli temsilcilerinden Halil Akdeniz’i ağırlıyor. Sanatçının, teknik olarak konseptlerine göre değişik malzeme ve araştırma materyallerini kullandığı eserlerinin yer alacağı 'Kültür İmleri' sergisi, 11 Nisan Çarşamba günü ziyarete açılacak.

Çalışmalarını, resim ekseninde olmasına rağmen tuval ve boya estetiği ile sınırlı tutmayan Ressam Akdeniz’in eserleri, yüzeyden mekana uzanan bir boyutu içeriyor. Bir dönem çalışmalarının fiziki mekana bilgive sanatın ilave edildiği entelektüel mekan tasarımı çalışmalarından oluşan sanatçı, sanatını ve araştırmalarını anlatırken şunları söyledi:

“Benim sanatım, düşüncelerimin notlarıdır. Her eser, kendi içinde otonom bir yapı ve bütünsellik içerse de, genel olarak düşüncelerimin notlarıdır. Araştırmalarım kişisel seçim ve duyarlılıklarımla yaşamın ve kültürlerin ayrıntılarında bulduklarımın, değişik bağlamlarda ‘şimdi’de’ sanat düzleminde yansımaları ve kendi sanatsal çözümlerime yöneliktir.”