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Resim sanatının ustası Halil Akdeniz, İKÜSAG’da

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, resim sanatının Türkiye’deki ustalarından Halil Akdeniz’i, 53’ncü sanat yılında ağırlıyor.

Resim sanatının ustası Halil Akdeniz, İKÜSAG’da

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, resim sanatının Türkiye’deki ustalarından Halil Akdeniz’i, 53’ncü sanat yılında ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun 6’ıncı sergisinde, soyut-geometrik resmin önemli temsilcilerinden Halil Akdeniz’i ağırlıyor. Sanatçının, teknik olarak konseptlerine göre değişik malzeme ve araştırma materyallerini kullandığı eserlerinin yer alacağı 'Kültür İmleri' sergisi, 11 Nisan Çarşamba günü ziyarete açılacak.

Çalışmalarını, resim ekseninde olmasına rağmen tuval ve boya estetiği ile sınırlı tutmayan Ressam Akdeniz’in eserleri, yüzeyden mekana uzanan bir boyutu içeriyor. Bir dönem çalışmalarının fiziki mekana bilgive sanatın ilave edildiği entelektüel mekan tasarımı çalışmalarından oluşan sanatçı, sanatını ve araştırmalarını anlatırken şunları söyledi:

“Benim sanatım, düşüncelerimin notlarıdır. Her eser, kendi içinde otonom bir yapı ve bütünsellik içerse de, genel olarak düşüncelerimin notlarıdır. Araştırmalarım kişisel seçim ve duyarlılıklarımla yaşamın ve kültürlerin ayrıntılarında bulduklarımın, değişik bağlamlarda ‘şimdi’de’ sanat düzleminde yansımaları ve kendi sanatsal çözümlerime yöneliktir.”

‘KÜLTÜR İMLERI’ SERGİSİ İKİ FARKLI YAKLAŞIMI KAPSIYOR

İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan ‘Kültür İmleri’sergisi için de ‘Kavramlar’ ve ‘Sınırlar Ötesi’ olmak üzere konuya iki farklı yaklaşımı kapsadığını ifade eden Akdeniz, her iki yaklaşımı şöyle açıkladı:

“Bunlardan birincisi,‘Kültür imleri’nde sembol, işaret vb. kültür işaretlerinin kendi kültür coğrafyalarının ötesinde, farklı kültür ve coğrafyalarda dolaşımda olmalarına; ikincisi ise içinde yaşadığımız dönemin, modern dünyanın eleştiri ve çözümleme kültürüne işaret etmektedir."

11 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan “Kültür İmleri” sergisi, 09 Mayıs tarihine kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

(FOTOĞRAF)

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