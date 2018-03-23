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Resmi evrakı, atık kağıt diye götürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Posta Dağıtım Merkezi'nde kapı önüne bırakılan resmi evrak, atık kağıt toplayan çocuklar tarafından götürüldü.

Resmi evrakı, atık kağıt diye götürdüler

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Posta Dağıtım Merkezi'nde kapı önüne bırakılan resmi evrak, atık kağıt toplayan çocuklar tarafından götürüldü. Personel, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kayıp resmi evrakı çocukların el arabasında buldu.
Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesi'nde bulunan Posta Dağıtım Merkezi'ne her gün gelen postalar düzenlenip, vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Bugün sabah saatlerinde gelen postalar da personel tarafından düzenlenip, adreslerine gönderilmesi için kapı önüne bırakıldı. Subaşı bölgesine dağıtılacak resmi evrak da çuvalın içine konulup dışarı çıkarıldı. Kurum dışında personel bulunmadığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler, çuvalın içindeki evrakı alıp gitti. Dışarı çıktıklarında durumu sonradan fark eden PTT çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi. Personel, kameraya yansıyan 2 çocuğun resmi evrakı alıp gittiğini belirledi. Hemen harekete geçen personel, atık kâğıt toplayan çocukları, yaklaşık 600 metre ileride buldu. Suriyeli oldukları öğrenilen çocuklar, el arabasının içinde bulunan tüm kâğıtları çıkardı. Atık kağıtların içinde tüm resmi evrak bulundu, personel rahat bir nefes aldı.

FOTOĞRAFLI

Resmi evrakı, atık kağıt diye götürdülerResmi evrakı, atık kağıt diye götürdülerResmi evrakı, atık kağıt diye götürdülerResmi evrakı, atık kağıt diye götürdüler

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