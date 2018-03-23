Resmi evrakı, atık kağıt diye götürdüler

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Posta Dağıtım Merkezi'nde kapı önüne bırakılan resmi evrak, atık kağıt toplayan çocuklar tarafından götürüldü. Personel, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kayıp resmi evrakı çocukların el arabasında buldu.
Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesi'nde bulunan Posta Dağıtım Merkezi'ne her gün gelen postalar düzenlenip, vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Bugün sabah saatlerinde gelen postalar da personel tarafından düzenlenip, adreslerine gönderilmesi için kapı önüne bırakıldı. Subaşı bölgesine dağıtılacak resmi evrak da çuvalın içine konulup dışarı çıkarıldı. Kurum dışında personel bulunmadığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler, çuvalın içindeki evrakı alıp gitti. Dışarı çıktıklarında durumu sonradan fark eden PTT çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi. Personel, kameraya yansıyan 2 çocuğun resmi evrakı alıp gittiğini belirledi. Hemen harekete geçen personel, atık kâğıt toplayan çocukları, yaklaşık 600 metre ileride buldu. Suriyeli oldukları öğrenilen çocuklar, el arabasının içinde bulunan tüm kâğıtları çıkardı. Atık kağıtların içinde tüm resmi evrak bulundu, personel rahat bir nefes aldı.
FOTOĞRAFLI
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum