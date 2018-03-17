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Ressam Güneştekin: Hayalim, Batman'a dünya çapında müze kurmak

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

BATMAN'da, belediye tarafından adının verildiği kültür ve sanat merkezindeki söyleşide konuşan ressam Ahmet Güneştekin, en büyük hayalinin tarihi ilçe Hasankeyf'i yüksekten gören bir yere, dünya çapında bir müze kurmak olduğunu söyledi.

Ressam Güneştekin: Hayalim, Batman'a dünya çapında müze kurmak

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, belediye tarafından adının verildiği kültür ve sanat merkezindeki söyleşide konuşan ressam Ahmet Güneştekin, en büyük hayalinin tarihi ilçe Hasankeyf'i yüksekten gören bir yere, dünya çapında bir müze kurmak olduğunu söyledi.
Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin, adının verildiği belediyeye ait kültür ve sanat merkezindeki söyleşiye katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci-televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın yaptığı söyleşide Batmanlılar, Güneştekin'i yalnız bırakmadı. Söyleşide konuşan Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Güneştekin'in adını kültür ve sanat merkezine vermeyi bir görev bildiklerini belirterek, "Güneştekin, ülkemizde hep ışığın peşinde koşmuş, güneşin peşinde koşmuş, rengin peşinde koşmuş. En etkileyici, en sanatsal, en evrensel ve en çağdaş bir şekilde aktarırken aynı zamanda bu ışığı bütün dünyaya da yaymış, tabii kendisi de gökteki bir yıldız gibi de parlamış" dedi.
'BURADAN BESLENDİM, ŞİMDİ BORCUMU ÖDEME ZAMANI'
Ressam Ahmet Güneştekin ise konuşmasında, en büyük hayalinin tarihi ilçe Hasankeyf'i yüksekten gören bir yere, dünya çapında bir müze kurmak olduğunu söyledi. Ahmet Güneştekin, şunları söyledi:
"Ortaokul yıllarına kadar sanattan haberim yoktu. Ressam, resim kavramı nedir, bilmeden resimler yapardım. Ben bu toprakları gerçekten çok seviyorum. Çünkü, buradan beslendim, buranın saygısından, kültüründen beslendim. Buranın o zengin kültürü sayesinde buralara geldim. Şimdi borcumu ödeme zamanı gelmeye başladı. Tabii kendinizi güçlü hissettiğiniz zaman vermeye başlamanız gerekiyor. Batman Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne ismimin verilmesine destek veren STK temsilcilerine teşekkür ediyorum. Hasankeyf'in en yüksek tepesine çok önemli bir müze yapma hayalim var. Ama öylesine bir müze değil. Dünya çapında bir müze olmasını düşünüyorum. Bunun yeri de Batman şehir merkezi değil, Hasankeyf'i tepeden gören bir yerde olması lazım, arzu ediyorum. Bunun için dünya çapındaki ve dünyanın en önemli mimarlardan biri Emre Arolat, dünyanın en iyi 10 mimardan biridir, Emre Arolat seve seve böyle bir projede yer alacağını söyledi. Yani Türkiye'de sanatın merkezi olan İstanbul'da dahi olmayan bir proje yapmayı planlıyoruz. Tabii devletin destek olması lazım, her şeyden önce ben bir sanatçıyım, iş adamı değilim ama iyi fikir verebilirim. Bu müzenin içine milyonlarca dolarlık sanat eserlerini getirmeyi garantilerim. Müze, 12 bin yıllık tarihe tanıklık etmeli. Çünkü benim sanatımın temeli bu coğrafyadır. O gelenekle müzenin uyuşmasını sağlayacağız."

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Ressam Güneştekin: Hayalim, Batman'a dünya çapında müze kurmakRessam Güneştekin: Hayalim, Batman'a dünya çapında müze kurmakRessam Güneştekin: Hayalim, Batman'a dünya çapında müze kurmakRessam Güneştekin: Hayalim, Batman'a dünya çapında müze kurmak

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