HABER

Ressam Marchuk: İnsanların resimlerimin önünde ağladıklarını gördüm

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:41 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü Ukraynalı ressam, Ivan Marchuk'un (82), İzmir'deki Folkart Gallery'de sergilenen resimleri, sanatseverlerden tam not aldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü Ukraynalı ressam, Ivan Marchuk'un (82), İzmir'deki Folkart Gallery'de sergilenen resimleri, sanatseverlerden tam not aldı. İzmir'de büyük ilgi gördüğünü söyleyen Marchuk, "Seneler boyunca insanların resimlerimin önünde ağladıklarını ve yaşamlarında çok büyük kırılmalar yaşadıklarını gördüm. Sanatın, insanlar ve onların yaşamları üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum" dedi. Yaşayan en büyük 100 dahi arasında gösterilen ressam Ivan Marchuk'un 'dünyamın sesi' dediği gençlik çalışmalarıyla, 'ruhumun sesi' dediği olgunluk dönemi çalışmalarının aralarında bulunduğu 65 eserini kapsayan 'Düşsel Detaylar' sergisi, İzmir'deki Folkart Gallery'de açıldı. Ukrayna Büyükelçiliği'nin işbirliğinde, Fahri Özdemir'in proje direktörlüğü ve Coşar Kulaksız'ın küratörlüğünü yaptığı sergi 20 Mayıs'a kadar gezilebiecek. Sergi için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir de albüm hazırlandı. İzmir'de büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirten Marchuk, kendisini önemli hissettiğini söyleyerek, "İzmir'in çok kendine has bir dokusu olduğunu gördüm. İnsanlar nazik ve bana karşı çok sıcak davrandı. Burada bana ve sanatıma gösterilen ilgiden çok memnunum" dedi. Sanatın, yaşamında büyük bir payı olduğunu vurgulayan Marchuk, "Seneler boyunca insanların resimlerimin önünde ağladıklarını ve yaşamlarında çok büyük kırılmalar yaşadıklarını gördüm. Sanatın, insanlar ve onların yaşamları üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum. Böylesi etkiye sahip olan bir şey nasıl yaşamınızda önem sahibi olmaz ki" diye konuştu.

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Süt ürünleri tesisinde küflü peynirle üretim iddiası

Süt ürünleri tesisinde küflü peynirle üretim iddiası

Eski eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Eski eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.