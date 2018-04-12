HABER

Ressam Marchuk'un sergisini 1 ayda 30 bin kişi gezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

İNGİLİZ The Daily Telegraph Gazetesi tarafından, 'Yaşayan 100 Büyük Dahi' arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'un eserleri, İzmir Folkart Gallery'de sergileniyor.

Ressam Marchuk'un sergisini 1 ayda 30 bin kişi gezdi

İZMİR, (DHA)- İNGİLİZ The Daily Telegraph Gazetesi tarafından, 'Yaşayan 100 Büyük Dahi' arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'un eserleri, İzmir Folkart Gallery'de sergileniyor. Sergi 20 Mayıs 2018 tarihine kadar açık. Büyük ilgi gören, ücretsiz gezilen sergiyi, ilk bir ayda 30 bin kişi ziyaret etti.
Folkart Gallery, İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından 'Yaşayan 100 Büyük Dahi' arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'u konuk ediyor. Sergiye İzmirliler ve kent dışından ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı sergide yer alan Ivan Marchuk'un eserleri, 20 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak. Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğinde, Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir'in, küratörlüğünü ise Coşar Kulaksız'ın üstlendiği 'Düşsel Detaylar' isimli sergide, Marchuk'un en önemli büyük boyutta 65 eseri yer alıyor.
'Düşsel Detaylar' bugüne kadar Türkiye'de açılan en kapsamlı Ivan Marchuk sergisi oldu. Sergi için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir albüm hazırlandı.

FOTOĞRAFLI

Ressam Marchuk'un sergisini 1 ayda 30 bin kişi gezdiRessam Marchuk'un sergisini 1 ayda 30 bin kişi gezdiRessam Marchuk'un sergisini 1 ayda 30 bin kişi gezdiRessam Marchuk'un sergisini 1 ayda 30 bin kişi gezdi

İngilizler yazdı! ABD'ye Türkiye engeliİngilizler yazdı! ABD'ye Türkiye engeli
Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.