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Ressam Marchuk'un sergisini 1 ayda 30 bin kişi gezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

İNGİLİZ The Daily Telegraph Gazetesi tarafından, 'Yaşayan 100 Büyük Dahi' arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'un eserleri, İzmir Folkart Gallery'de sergileniyor.

İZMİR, (DHA)- İNGİLİZ The Daily Telegraph Gazetesi tarafından, 'Yaşayan 100 Büyük Dahi' arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'un eserleri, İzmir Folkart Gallery'de sergileniyor. Sergi 20 Mayıs 2018 tarihine kadar açık. Büyük ilgi gören, ücretsiz gezilen sergiyi, ilk bir ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Folkart Gallery, İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından 'Yaşayan 100 Büyük Dahi' arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'u konuk ediyor. Sergiye İzmirliler ve kent dışından ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı sergide yer alan Ivan Marchuk'un eserleri, 20 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak. Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğinde, Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir'in, küratörlüğünü ise Coşar Kulaksız'ın üstlendiği 'Düşsel Detaylar' isimli sergide, Marchuk'un en önemli büyük boyutta 65 eseri yer alıyor. 'Düşsel Detaylar' bugüne kadar Türkiye'de açılan en kapsamlı Ivan Marchuk sergisi oldu. Sergi için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir albüm hazırlandı.

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