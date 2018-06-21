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Ressam Nejdet Vergili'nin eserleri sanatseverlerle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

TUVALLERİNDE hayal ile gerçeği birleştiren ressam Nejdet Vergili’nin kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.    Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen sergiye Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ressam Nejdet Vergili, GÖRSAV Başkanı Levent Çizer ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İSTANBUL, (DHA) - TUVALLERİNDE hayal ile gerçeği birleştiren ressam Nejdet Vergili’nin kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen sergiye Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ressam Nejdet Vergili, GÖRSAV Başkanı Levent Çizer ve çok sayıda sanatsever katıldı. Büyük beğeni toplayan sergi sanatseverlerden tam not aldı.

“RESİMLERİN İÇİNDEN ÇIKAN DEĞERLİ KAVRAM ÖZGÜRLÜK”

Sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Vergili, "Modernite, kimi zaman bizleri hırpalayan birçok şey sunuyor. Ben de bir dönem modern yaşamın kıyılarında dediğim o kıyılarda coşkuların, hüzünlerin, toprağın, denizin ve gökyüzünün resmini yaptım. Ama bütün bu resimlerin içinden çıkan değerli kavram özgürlük diyorum” dedi.

Sergiye katılan Görsel Sanatlar Vakfı Başkanı Levent Çizer de, Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde çok güzel sergiler hazırladıklarını dile getirerek belediyeye teşekkür etti.

“BURADAKİ 3’ÜNCÜ SERGİMİZ”

Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Çok güzel bir sergi oldu. Burada yaptığımız 3’üncü sergimiz. Sergiyi görüp gezmek ve resimleri özümsemek lazım. Nejdet Bey buraya gelerek resimlerini bize emanet etme şerefini gösterdi. Umarım Şişlililer de sevecektir” diye konuştu.

Sergi temmuz ayı boyunca açık olacak.

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