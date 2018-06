Ressam Pelin Balkır'ın eserleri sanatseverler ile buluşacak

“SANAT ÇEVREDEN BAĞIMSIZ DEĞİL”

Sanat eseri üretmenin insanın çevresinden alarak içselleştirdiği, evrensel bilgiye dayalı bir eylem olduğunu belirten Balkır sözlerine şöyle devam etti:

"Sanatçı olsun ya da olmasın aslında herkes bu belleğe sahiptir ama bunu bir yapıta dönüştürmek için herkesten farklı bir duruş, bir hassasiyet, azim ve tabii ki yatkınlık gereklidir. Doğanın her detayında var olan mükemmellik, izleyiciyle kurmayı hedeflediğim biçimsel-öyküsel ilişki bakımından son derece önemlidir. Her sanatçı, ürettiği eserlerde, izleyiciye kendi bakış açısını sunmaya çalışır. İzleyici ve resimlerim arasında kurulmaya çalışılan bağ izleyiciyi gördüğü yeni oluşuma katılmaya iten unsurlar sayesinde gerçekleşir. Eserleri sorgulama ve düşünmeye iten her unsur, yapıtın barındırdığı biçimsel faktörlerin şiddetine ve birbirleriyle olan etkileşim gücüne bağlıdır. Bu noktada doğa karşısındaki insani tutumumuz her ne kadar gizli anlam içeren içsel bir huzur arama nesnesi gibi görünse de, doğayı çözümlerken onu sanat eseri olarak tanımlamak ya da tasvir etmek, kurgulama becerisi ve izlenime gereksinim duyar. ‘İzlenimler’ olarak tanımladığım resimlerim, benim gözümden size sunduğum gerçeklik tasvirleridir."