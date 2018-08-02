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Restoran ve evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bir restorandan hırsızlık yapan B.A.

Semih ERSÖZLER- İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir restorandan hırsızlık yapan B.A. ile bir evi soyan M.K., polis ekiplerince yakalandı. İlk olay, geçen cuma günü saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3602 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki dairenin açık penceresindeki sinekliği yırtarak içeri giren M.K. (25), evdeki bilgisayar kasası, dizüstü bilgisayar ve soğutucusu, kulaklık, hard disk ve epilasyon cihazını çaldı. Aynı yoldan dışarı çıkan M.K., kaçtı. Akşam saatlerinde eve gelen ev sahipleri, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Gelen ekipler, yapılan incelemede parmak izinden yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin M.K. olduğunu belirledi. Benzer suçtan 6 kaydı bulunan M.K., aynı mahalledeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi. RESTORANIN KASASINDAN 200 TL ÇALDI Diğer hırsızlık olayı ise geçen pazar günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı'nda meydana geldi. Perge Bulvarı'nda hizmet veren bir restoranın sürgülü kapısını zorlayarak açıp içeri giren B.A. (40), yazar kasadaki 200 TL'yi alarak kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerini açan işletme sahipleri hırsızlığı fark ederek polise haber verdi. Gelen polis ekipleri iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlığın aynı suçtan 6 kaydı bulunan B.A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, B.A.'yı Yeşildere Mahallesi'nde yakaladı. B.A. ve M.K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Bu arada, restorandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısından yürüyerek gelen B.A.'nın işyerinin kapısını zorlayarak açtığı ve yazar kasadaki parayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

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