Restorana pompalı ile ateş açtı, ardından polise teslim oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde içerisinde muşteri bulunmayan restorana pompalı tüfekle ateş açan D.Ç. (20), ardından pompalı tüfekle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, D.Ç.'nin saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına "Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok" notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Olay, saat 22.15 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası Sokak'ta meydana geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Sokak'ta bulunan restoranın önüne gelen D.Ç., ceketinin altından çıkardığı pompalı tüfekle kapalı olan işyerine 4 el ateş etti. D.Ç., olayın ardından yakında bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, pompalı tüfekle birlikte teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri de, işyeri ve çevresinde incelemede bulundu. Olay anı ise çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

D.Ç.'nin olaydan bir süre önce saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına 'Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok' notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.