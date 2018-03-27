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Restoranda çalışan kadının cep telefonuyla cüzdanını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, tatlı yemek için geldiği restoranda çalışan kadının çantasından cep telefonu ile cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Salih D.

Restoranda çalışan kadının cep telefonuyla cüzdanını çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, tatlı yemek için geldiği restoranda çalışan kadının çantasından cep telefonu ile cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Salih D. (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Salih D., iddiaya göre, tatlı yemek için restorana gelip, sipariş verdi. Bir süre sonra masasına gelen tatlıyı yiyen Mehmet Salih D., ellerini yıkamak için restoranın mutfağına girdi. Bu sırada Mehmet Salih D., restoranda bulaşıkçılık yapan Songül İpeksaç'ın çantasını fark etti. Şüpheli, çantanın içinden kadına ait cep telefonu ile içinde bir miktar para bulunan cüzdanı alarak, restorandan ayrıldı. İpeksaç, bir süre sonra açtığı çantasında cep telefonu ile cüzdanını göremeyince, çöpleri karıştırdı. Eşyalarını bulamayan İpeksaç, çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, cep telefonu ile cüzdanı kimliği de tespit edilen Mehmet Salih D.'nin çaldığını gördü. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Mehmet Salih D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Salih D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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Restoranda çalışan kadının cep telefonuyla cüzdanını çaldıRestoranda çalışan kadının cep telefonuyla cüzdanını çaldıRestoranda çalışan kadının cep telefonuyla cüzdanını çaldı

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