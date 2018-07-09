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Restoranda, dolaptan meşrubat almak isterken akıma kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, kafeterya işletmecisi Volkan Gülenç (45), günübirlik tatil için gittiği Ortakent-Yahşi sahilindeki bir restoranın dolabından meşrubat almak isterken, akıma kapılıp öldü.

Restoranda, dolaptan meşrubat almak isterken akıma kalıp, öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, kafeterya işletmecisi Volkan Gülenç (45), günübirlik tatil için gittiği Ortakent-Yahşi sahilindeki bir restoranın dolabından meşrubat almak isterken, akıma kapılıp öldü.
Bodrum'da kafeterya işleten, evli ve bir çocuk babası Volkan Gülenç, dün eşi ve çocuğu ile birlikte denize girmek için günibirlik, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ne gitti. Burada bir süre denize giren Gülenç, daha sonra bir restorana meşrubat almaya gitti. Restoranın dolabından meşrubat almak isteyen Gülenç, bir anda elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekipleri, Gülenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gülenç'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buzdolabında elektrik kaçağı olduğu belirtilirken, soruşturma başlatan polis, olayla ilgili 3 kişirnin ifadelerine başvurdu.

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