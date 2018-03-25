Restoranda yangın

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir restoranda, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında zarar meydana geldi. Adalet Sarayı Sokağı'nda Necati Köşebaş'a ait restoranın giriş bölümünde, bugün saat 05.20 sıralarında, alevler yükseldi. 3 katlı bahçeli evin altındaki restoranın üst katında kalan işletme sahibi, panikle dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı ulaşıma kapadı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Restoranda zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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