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Restoranı yandı, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir restoran henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı, yandığını gören restoran sahibi göz yaşlarına hakim olamadı.Olay, 00.00 saatlerinde Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’nde meydana geldi.

Restoranı yandı, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi

Üsküdar’da bir restoran henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı, yandığını gören restoran sahibi göz yaşlarına hakim olamadı.
Olay, 00.00 saatlerinde Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranın bacasına sirayet ederken çevrede ki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri restorana köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Öte yandan restoranın sahibi göz yaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Restoranı yandı, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi

Restoranı yandı, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah'ım yaa ben de erkek sandım,bayanmış.Yahu cana gelmemiş,daha ne!
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