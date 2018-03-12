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Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

Fatih Cağaloğlu’nda restorasyonu süren İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişi kendini asarak intihar etti.İddiaya göre, saat 16.30 sıralarında inşaatta çalışan işçiler, Ankara Caddesi üzerinde restorasyonu süren 4 katlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 3’üncü katında asılı halde bir kişinin olduğunu gördü.

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Fatih Cağaloğlu’nda restorasyonu süren İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişi kendini asarak intihar etti.
İddiaya göre, saat 16.30 sıralarında inşaatta çalışan işçiler, Ankara Caddesi üzerinde restorasyonu süren 4 katlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 3’üncü katında asılı halde bir kişinin olduğunu gördü. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğin kendini asarak intihar ettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın yaşandığı inşaata gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından cenaze otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

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