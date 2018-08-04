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Restorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Restorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatı

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/DİVRİĞİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Ayrıca, caminin ziyareti için de platform inşa edildi. Restorasyonun yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor.
Türkiye'den Dünya Miras Listesi'ne alınan ilk üç alandan biri olan ve Mengücekoğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, bu geçici çatı da kaldırılarak cami tekrar ziyarete açılacak.
Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Valisi Davut Gül, Divriği Ulu Cami'nin Sivas'ın, Türkiye'nin ve dünyanın önemli miraslarından birisi olduğunu söyledi. Ulu Cami'nin olumsuzluklardan etkilenmemesi için bütün önlemlerin alındığını ifade eden Gül, "Bunun tabii yüzyıllardır nasıl bize korunup kollanıp geldiyse bizden sonra da yıllarca korunup, kollanıp yeni nesillere, gelecek nesillere aktarılması lazım, gösterilmesi lazım. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gerçekten çok profesyonel bir çalışması var. Yapılan iş şu: Bir bilim kurulu var, bilim kurulunun gözetiminde ihaleyi alan firma var ve bilim kurulu neleri öneriyorsa koruma kurulundan da onay alarak müteahhit firma o işleri yapıyor. Sıkıntımız şuydu: Çatıda yapılan çalışmaların binaya zarar vermemesi. Bunu önlemek için binanın üzerine adeta yeni bir çatı yapıldı ve koruma altına alındı. Minaresinin dahi tamamen üzeri örtüldü. Ulu Cami'nin yağmurda, çamurda, karda rüzgarda olumsuz etkilenmemesi için bütün önlemleri aldık" dedi.
'3 YIL İÇERİSİNDE AÇILACAK'
2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Gül şunları kaydetti:
"Yine tabii bu eşsiz eseri ziyaretçiler görmek istiyor. Özellikle cumartesi-pazar yoğunluğunda da vatandaşlarımız geldiğinde geri gitmemesi için bir platform oluşturuldu. Hafta sonları 14.00-16.00 arasında o platform üzerinde ziyaretçiler fotoğraf çekebilecek, camiyi görüp izleyebilecekler. Arkadaşımız onlara belli yerlerde inşaata engel olmayacak yerleri gezdirecekler. Bundan önce de şu olmuştu biliyorsunuz. Divriği Ulu Cami'nin etrafında çok sayıda yapılaşma var. Yaklaşık 190-200 civarında yapı, kamulaştırma yapılarak yıkıldı. Yani mülkiyet sorunu çözüldü. Binalar yıkılarak etrafı açıldı. İnşallah planlanan 3 yıl içerisinde restorasyonu tamamlandığında Divriği Ulu Cami'nin bütün sorunlarını halletmiş olacağız."

FOTOĞRAFLI

Restorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatıRestorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatıRestorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatıRestorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatı

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