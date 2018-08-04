Restorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatı

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/DİVRİĞİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Ayrıca, caminin ziyareti için de platform inşa edildi. Restorasyonun yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor.

Türkiye'den Dünya Miras Listesi'ne alınan ilk üç alandan biri olan ve Mengücekoğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, bu geçici çatı da kaldırılarak cami tekrar ziyarete açılacak.