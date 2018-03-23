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Reyhanlı’da 2 buçuk ton bozuk süt ve yoğurt imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ekipleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sağlıksız şartlarda üretildiği belirlenen 2 buçuk ton süt ve yoğurt imha edildi.Reyhanlı’nın Harran Mahallesi’ne bağlı Güverada yerleşim alanında sağlıksız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde süt ve süt ürünleri imal edildiğini belirleyen ekipler iş yerine baskın düzenledi.

Reyhanlı’da 2 buçuk ton bozuk süt ve yoğurt imha edildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ekipleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sağlıksız şartlarda üretildiği belirlenen 2 buçuk ton süt ve yoğurt imha edildi.
Reyhanlı’nın Harran Mahallesi’ne bağlı Güverada yerleşim alanında sağlıksız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde süt ve süt ürünleri imal edildiğini belirleyen ekipler iş yerine baskın düzenledi. Yapılan incelemede 2 buçuk ton süt ve yoğurt ele geçirildi. Suriye uyruklu iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen ürünler de imha edildi.

Reyhanlı’da 2 buçuk ton bozuk süt ve yoğurt imha edildi

Reyhanlı’da 2 buçuk ton bozuk süt ve yoğurt imha edildi

Reyhanlı’da 2 buçuk ton bozuk süt ve yoğurt imha edildi

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