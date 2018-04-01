Reyhanlı’da kaza: 5 yaralı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Antakya’dan Reyhanlı istikametine seyreden Mehmet Kılıçoğlu yönetimindeki 31 RBK 50 plakalı otomobil ile Behçet Kaya yönetimindeki 31 RBB 87 plakalı pikap, Reyhanlı’ya bağlı Beşaslan Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis ambulanslar sevk edildi. Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis olay yerinde bir süre trafiğe kapanan yolu kontrollü bir şekilde açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.