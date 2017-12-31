Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Esenyurt’ta önceki gün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Buket Şişek erkek arkadaşıyla günübirlik kiraladıkları bir rezidansın 3. katında geceyi birlikte geçirdi. Gece birlikte uyuşturucu aldıkları belirlenen çiftten, 18 yaşındaki genç kız sabaha karşı kaldıkları 3’üncü kattaki dairenin penceresinden sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; ağır yaralanan Buket Şişek’i erkek arkadaşı bir hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu genç kızın uyuşturucu kullandığının tespit edildiği öğrenildi.
Olayın ardından soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşındaki Buket Şişek'in düşme sebebini araştırırken, aynı dairede kaldığı ve olay sonrası kendisini hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen arkadaşını yakalamaya çalışıyor.
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