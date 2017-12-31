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Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 05:02 | Son Güncelleme 11 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta 18 yaşında genç bir kız erkek arkadaşıyla kaldığı, günü birlik bir rezidansın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Buket Şişek isimli genç kızın düşüşünün, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlatan polis, kendisini hastaneye bırakarak kaçan erkek arkadaşını arıyor.

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Esenyurt’ta önceki gün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Buket Şişek erkek arkadaşıyla günübirlik kiraladıkları bir rezidansın 3. katında geceyi birlikte geçirdi. Gece birlikte uyuşturucu aldıkları belirlenen çiftten, 18 yaşındaki genç kız sabaha karşı kaldıkları 3’üncü kattaki dairenin penceresinden sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; ağır yaralanan Buket Şişek’i erkek arkadaşı bir hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu genç kızın uyuşturucu kullandığının tespit edildiği öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşındaki Buket Şişek'in düşme sebebini araştırırken, aynı dairede kaldığı ve olay sonrası kendisini hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen arkadaşını yakalamaya çalışıyor.

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay
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Anahtar Kelimeler:
ölüm rezidans istanbul buket şişek

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
cocuklarınızı ne yapın edin islam üzere yetiştirin. hele ki bu devirde. çok zor çok.
Günübirlik Evlere Kesinlikle Yasak Gelmelidir Bu Evler Kötü Amaç İçin Kullanılıyor
Neden olduğu malum Allah ailelere kolaylık versin bu devirde evlat yetiştirmek kolay değil erkekler kadın avcısı kızlar para ve lüks hayat avcısı kaçınılmaz son
Kız uyanınca tecavüzü gördü ve sinir krizi + intihar... Böyle olmuş diye düşünüyorum.
YA bu gunü birlik ev vakaları nedir böyle ufacık cocukların basına gelene bak....ne bu aile sorumsuzlugu ne bu başıbozukluk....yazık günah 18 yasında kızın erkek arkadasıyla ne işi olur kiralık evde....bu evler her yerde reklam edılıp kıralanıyor hele sosyal medyada bır suru unıv... sayfalarında genellikle yazık gunah.ne ocaklar hayaller sonuyor...
devlet bu günlük kiralık olan yani bir nevi genel ev olarak kullanılan evler için yasa çıkarsın kimin girip kimin çıktığı belli olmazsa bunun gibi yüzlerce haber gelmeye devam eder
Bu esenyurtta yaşayanlar yakindan incelenmeli. butun arananlar ve vukaatli kisiler hep burada.
günü birlik evmi yoksa günü birlik kerhanemi:??
BİDE GÜNÜ BİRLİK EV YADA RESİDANS DİYORLAR.BUNLARIN ASIL İSMİ GÜNÜ BİRLİK KERHANEDİR..
OTELLERDEKİ KALAN KİŞİLERE AİT KAYIT NASIL MECBURİ İSE,EVLİ OLMAYANIN AYNI ODAYI PAYLAŞMASI NASIL MÜMKÜN DEĞİLSE.KİRALIK EVLER VE BU TİP KİRALANAN KONUTLARDADA BU UYGULANMALI.işletme sahibi kayıt altına alındığı gibi.ilgili muhtarlık ve karakola bilgi vermelidir.
Allah aileye sabır ihsan eylesin. Yanlışlar zincirinin sonucu bir ölüm.
Allah rahmet eylesin.
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