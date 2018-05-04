Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz 2017'de Mersin'de bir mağazada alışveriş yapan genç bir kız, elbise baktığı sırada tacize uğradı. Bunun üzerine adamın üzerine yürüyen genç kız ve çevredeki kadınlar, şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

"SARHOŞTUM GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BANA MÜDAHALE ETMEDİ"



Bugün olayla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık S.A. ile genç kızın avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan S.A., söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. S.A., "Ne yaptığımı bilmiyordum, ben alışveriş merkezine nişanlımla buluşmak için gitmiştim. Sarhoş olduğum için de ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ayrıca güvenlik görevlileri benim sarhoş olduğumu görmüşler bana müdahale etmemişler. Aslında beni durdurabilirlerdi zaten ben kendime geldiğimde karakoldaydım, karakoldakiler de 'kendine geldin mi' diye sordular. Ben de az biraz kendime gelmiştim. Beraatimi isterim, suçlarımı kabul etmiyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ



Genç kızın avukatı ise işlenen suçun ortada olduğunu, şahsın gereken cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz 2018 tarihine erteledi.

İHA

