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Riyad polisi: “Saray yakınlarında izinsiz uçan bir drone vurduk”

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Riyad polisi Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Saray’ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı.

Riyad polisi Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Saray’ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı. Riyad polisi, Saray’ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını bildirdi
Riyad polisi akşam saatlerinde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Saray’ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı. Riyad polisi, Saray’ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını ve olay hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

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