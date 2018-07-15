Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın sona ermesinin ardından, il merkezi sahilinden yaklaşık 50 metre açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.
Denizde yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, bazı vatandaşlarda endişe yaratırken kimileri cep telefonuyla hortumu kaydetti. (AA)
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