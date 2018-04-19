HABER

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor. Çocukların tokat yemek ve karşılığında dondurma almak için sıraya geçtiği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan görüntü dikkat çekiyor. Görüntülerde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor. Çocukların tokat yemek ve karşılığında dondurma almak için sıraya geçtiği görülüyor.

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibinin mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı onlara dondurma vermesi ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve ardından basında konunun gündeme gelmesi ile birlikte Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan görüntülerin basında yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlatırken, market sahibi sosyal medyadan yeni bir video yayınlayarak çocuklardan ve herkesten özür diledi.

'BİR TOKADA BİR DONDURMA' SORUŞTURMA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibinin mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı onlara dondurma vermesi ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve ardından basında konunun gündeme gelmesi ile birlikte Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'YANLIŞ ANLAŞILDIK'

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan görüntülerin basında yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlatırken, market sahibi sosyal medyadan yeni bir video yayınlayarak çocuklardan ve herkesten özür diledi. Arkadaşı çektiği görüntülerde market sahibi Nazım S.’yi mahalledeki çocuklarla birlikte görüntüleyerek “Şakacıktan yapılan bir uygulamadan dolayı yanlış anlaşıldık, bu videoyu çekme gereği duyduk. Bu çocuklara böyle bir uygulama olur mu böyle bir çağda. Çok sevdikleri için espri mahiyetinde yapılan bir uygulama” derken, Nazım S.’de çocukları çok sevdiğini belirtti. Nazım S. ise açıklamasında “Yanlış anlaşıldı. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Her gün esnaf olarak çocukları ben okulu uğurlarım, okuldan geldiklerinde yine ben karşılarım. Bunların çoğu benim akrabam, yeğenim. Biz kendi aramızda espri yapıyoruz” dedi.

Nazım S., görüntülerde çocuklara seslenerek “Beni seviyormusunuz?” derken, çocuklar hepsi bir ağızdan “Nazım dayı seni çok seviyoruz” diye bağırdı.

İHA

AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Seçim kararının ardından dolarda son durum!Seçim kararının ardından dolarda son durum!
Bahçeli tuzak mı kuruyor? Bahçeli tuzak mı kuruyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dondurma Tokat Rize rize haberleri

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Okuyucu Yorumları 7 yorum
karadeniz ne bekliyorsunuzki fazla oksijenden oluyor bunlar..
Al sana rizeli örnegi :))
Bu kadar da abartmayin ya ne varmış bunda sanki bizleride küçükken bu şekilde severdi buyuklerimiz adam sert ce vurmuyor çocukları sevdiği belli.
gel bende sana ucan tekme atayim 100 tl verecegim
Yanlış anlaşılmış.Doğrusu aklına yeni gelmiş fırıldağın.
maalesef zaman böyle, adam çocukları öpse bu seferde cinsel taciz derler, valla uğraşmıycaksın böyle işlerle, dondurma veriyorsan tokat atmadan ver.
Rizeli zekası ...
Diğer Haberler
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.