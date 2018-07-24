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Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 20:15 | Son Güncelleme

Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Deniz ve Kuyumcular caddesinde bir kişinin çevredeki kadınları taciz ettiği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

TACİZ ETTİĞİ BELİRLENDİ

MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgedeki kadınları ve küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiğini belirledikleri A.K'yi (68) yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

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