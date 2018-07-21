Rize'de akraba kavgasında baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin İkizdere ilçesinde, akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, tabancayla vurulan Kadir Engin (69) yaşamını yitirdi, oğlu Hüseyin Engin (46) ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında ilçenin Anzer Yaylası'nda meydana geldi. Akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi, tabancasını çıkarak ateşledi. Tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Kadir Engin olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Hüseyin Engin ağır yaralandı. Omzundan ve göğsünden vurulan Hüseyin Engin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin Engin'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, silahlı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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