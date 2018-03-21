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Rize’de asayiş uygulamaları

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:53 | Son Güncelleme

Rize’de son 1 haftada içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il genelinde yapılan uygulamalar neticesinde 132,18 gram bonzai, 170 gram esrar, 90 adet extasy hap, 10,96 gram eroin, 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 77 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 14 bin 580 paket kaçak sigara, 335 şişe kaçak içki ele geçirilirken, yasa dışı ve kaçak malzemelerle ilgili şüphelilere ise gerekli adli işlem uygulandı.

Rize’de son 1 haftada içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.
Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il genelinde yapılan uygulamalar neticesinde 132,18 gram bonzai, 170 gram esrar, 90 adet extasy hap, 10,96 gram eroin, 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 77 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 14 bin 580 paket kaçak sigara, 335 şişe kaçak içki ele geçirilirken, yasa dışı ve kaçak malzemelerle ilgili şüphelilere ise gerekli adli işlem uygulandı.

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