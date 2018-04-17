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Rize’de asayiş uygulamaları

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde son 1 haftada içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alındı.Uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda ise 166 gr.

Rize’de asayiş uygulamaları

Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde son 1 haftada içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda ise 166 gr. Esrar, 80 adet Uyuşturucu Hap, 3 Adet Ruhsatsız Tabanca ve Şarjör, 13 Adet Tabanca Mermisi, 5142 Paket Kaçak Sigara, 171 Şişe Kaçak İçki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili şüphelilere gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
Rize Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Rize Emniyet Müdürlüğü olarak daha güvenli bir Rize için suç ve suçlularla olan mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Rize’de asayiş uygulamaları

Rize’de asayiş uygulamaları

Rize’de asayiş uygulamaları

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