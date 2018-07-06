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Rize'de boğulma tehlikesi geçiren genci, son anda polisler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Abdurrahman Kılıç (23), polis ekiplerince son anda kurtarıldı.

Rize'de boğulma tehlikesi geçiren genci, son anda polisler kurtardı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Abdurrahman Kılıç (23), polis ekiplerince son anda kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzmek için kayalıklardan denize giren Abdurrahman Kılıç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Kılıç'ın kapıldığı akıntıda boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıdan 50 metre açıkta bulunan Kılıç'ı kurtarmak için denize girdi. Suya batıp çıktığı gözlenen genç, denize giren polis ekiplerince son anda kurtarıldı. Karaya çıkarılan Kılıç, burada bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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