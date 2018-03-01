Rize’de çatı katında çıkan yangın korkuttu

Rize’nin Çayeli ilçesinde iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın itfaiye ekiple tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi’nde Altunbaş ailesine ait iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler çatının tahta olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.