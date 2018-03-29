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Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 02:50 | Son Güncelleme

RİZE (İHA)

Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu

RİZE (İHA)

Rize’de çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kül oldu

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