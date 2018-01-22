Rize'de cinayet şüphelisi tutuklandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, dün caddede berber Önder Kocaman'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan M.K., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Portakallık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.K., cadde üzerinde gördüğü berber Önder Kocaman'a tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Kocaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden otomobili ile kaçarak uzaklaştı.

Polisin takibe aldığı şüpheli M.K.'nin kaçtığı otomobil, Engindere Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Takibi sürdüren polis, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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