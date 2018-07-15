Rize’de denizde hortum korkuttu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından denizde oluşan hortum, korkuttu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Rize'de Meteoroloji yetkililerinin de uyarılarda bulunduğu yağış, sabahın erken saatlerinde başladı. Rüzgarla birlikte etkili olan yağış sırasında kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, şehrin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, Rize çevreleriyle Giresun ve Artvin'de şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurarak, meydana gelebilecek ani sel, su basını, heyelana karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusundaki uyarılarını yineledi.
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