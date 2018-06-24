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Rize'de hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:05 | Son Güncelleme

RİZE’nin Pazar ilçesinde, hafif ticari araç ile yolcu minibüsü  kavşakta çarpıştı, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Rize'de hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

Adem AKATİN/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE’nin Pazar ilçesinde, hafif ticari araç ile yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Artvin yönüne giden Yaşar Yüksel yönetimindeki 53 HK 540 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Ali Altekin yönetimindeki 53 M 5566 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yakını ile minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Minibüsteki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle refüj içindeki çimenlik alana savrulan hafif ticari araçta bulunan ağır yaralı 2 kişi ise, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BAKAN BAK OLAY YERİNE GELDİ
Öte yandan, seçim için memleketi Rize’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, yakın olduğu kaza yerine gelerek yaralılarla geçmiş olsun dileklerinde bulundu, sağlık ekipleri ve yetkililerden de bilgi aldı.

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Rize'de hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralıRize'de hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralıRize'de hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

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