HABER

Rize’de intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Rize’nin Tophane mahallesinde 33 yaşındaki Murat Ö.

Rize’nin Tophane mahallesinde 33 yaşındaki Murat Ö. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sularında meydana geldi. Bir çocuk babası olan Murat Ö. Tophane Mahallesi’ndeki evinde tek başında iken evinin balkonunda silahı kafasına dayayıp ateşledi. Hemen balkonun karşısında kalan komşusu tarafından olayın görülmesi üzerine 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Murat Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaşırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Ö.’nün uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralıHakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!
Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.