HABER

Rize’de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 21:03 | Son Güncelleme

Rize’de bir apartmanın 12’inci katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.Edinilen bilgiye göre, Merkez Müftü Mahallesi Hacışemsi Sokak’ta bulunan Uzaykent Sitesi’nin 12’inci katında yangın çıktı.

Rize’de bir apartmanın 12’inci katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Müftü Mahallesi Hacışemsi Sokak’ta bulunan Uzaykent Sitesi’nin 12’inci katında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangının çıktığı ev hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce binanın elektriğini keserek olası bir kazaya mahal vermemek için güvenlik tedbiri aldı. Paniğe kapılan apartman sakinleri ise evlerinden çıkarak yangın çıkan apartmanın altında toplandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olamadığı yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktıMehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.