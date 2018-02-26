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Rize'de modifiye araçlar polisleri şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 20:09 | Son Güncelleme

RİZE Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, kentte şikayetlere neden olan modifiye araçlara yönelik sivil ekipli takip uygulaması başlatıldı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, kentte şikayetlere neden olan modifiye araçlara yönelik sivil ekipli takip uygulaması başlatıldı. Trafik ekipleri, 1 ayda 130 modifiye aracın sürücüsüne işlem yaparken, durdurulan araçları görünce şaşkınlık yaşadı. Abartı egzozla yüksek ses çıkaran, yayları kesilerek, mekaniği bozulan ve yere bitişik hale getirilen araçlar ile ışık donanımı değiştirilen araçlar, trafikten men edildi.

Kentte, son dönemde yoğun şikayetlerin geldiği modifiye araçlarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, uygulama başlattı. Uygulama kapsamında kentte, son 1 ayda 130 modifiye araç sürücüsüne işlem yapan trafik ekipleri, durdurdukları araçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Abartı egzozla yüksek ses çıkaran, yayları kesilerek, mekaniği bozulan, yere bitişik hale getirilen ve ışık donanımı değiştirilen araçlar, uygulama kapsamında sürücülerine ceza kesilerek, trafikten men edildi.

'TAKİPLERİMİZ SÜRECEK'

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Zeki Özkan, kentte 130 araçtan 67'sinin sürücüsüne 'çevreyi rahatsızlık edecek derecede duman ve gürültü çıkarmak'tan, 63'ünün sürücüsüne ise 'araç üzerinde teknik değişiklik yapmak'tan işlem uygulandığını ve bu araçların trafikten men edildiğini söyledi. Konuya ilişkin yoğun şikayet aldıklarını ve bunun üzerine trafikte oluşturdukları sivil ekipleri görevlendirdiklerini belirten Özkan, şunları söyledi:

“Bize gelen bu şikayetler sonrası sivil ekipler oluşturarak, arkadaşlarımızı belirlenen alanlarda görevlendirdik. Bu sivil ekibimiz, 130 araca işlem yaptı. Bu araçlar içerisinde abartı egzoz dediğimiz kusur ve kural ihlallerine rastlanıldı. Bazılarında ise kesik yay dediğimiz bir sistem ile araçların mekaniğini bozan 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden işlem yapıldı. 2017 yılında aynı kural ihlalinden 391 araca işlem yapmıştık. Bu yıl gelen şikayetlerin artması neticesinde bu denetimlerimizi daha sıklaştırdık. Bu konuda takiplerimiz sürecek.”

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Özkan, halkın huzuru ve trafikte oluşabilecek kazaların minimize edilmesi için Rize Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

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