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Rize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

RİZE’nin Muradiye Beldesi’nde piknikten dönen 25 Kuran kursu öğrencisinin bulunduğu kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Rize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralı

Bayram ALi SARI/RİZE(DHA)- RİZE’nin Muradiye Beldesi’nde piknikten dönen 25 Kuran kursu öğrencisinin bulunduğu kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bulundukları kamyonetin kasasından savrulan 3’ü ağır 25 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Muradiye Beldesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Piknikten dönen Muradiye Kuran kursu öğrencilerini taşıyan sürücüsü bilinmeyen 53 AF 748 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin kasasındaki, 25 öğrenci, çevreye savruldu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların araçları ve ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralıRize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralıRize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralıRize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralı

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