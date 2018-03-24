Rize’de orman yangını

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçenin Topluca köyünde gece saat 02.00 sularında ormanlık arazide başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yangında can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 2 hektarlık alan yanarak kül oldu. Yangına vatandaşlar ve orman itfaiyesi müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Sebebi henüz belli olmayan yangın hakkında inceleme başlatıldı.